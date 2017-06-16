«إيناسيو» مشيدًا بـ«مسعد»: لاعب رائع وأثق في قدراته

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أشاد البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقدرات محمد مسعد صانع ألعاب الفريق، عقب مشاركته في جزء من مباراة الزمالك أمام أسوان أمس الخميس، والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وشدد إيناسيو علي أنه لاعب رائع ويحتاج فقط إلى المشاركة وأنه كان بعيدا بسبب الإصابة وهو يثق في قدراته، وأنه قد أبلغه بذلك وطالبه بالقتال في التدريبات حتى يتواجد في التشكيلة الأساسية، والفرصة مازالت أمامه.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، خلف مصر المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وبعيدا عن الأهلي الذي حسم الدوري قبل نهايته بأربع جولات، في المركز الأول برصيد 76 نقطة.