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الأهلي يتواصل مع السفارة المغربية لاستخراج تأشيرة «أزارو»

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الأهلي يتواصل مع السفارة المغربية لاستخراج تأشيرة «أزارو» الأهلي يتواصل مع السفارة المغربية لاستخراج تأشيرة «أزارو»

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، قال إنه أجرى اتصالات مع السفارة المصرية بالمغرب، للحصول على تأشيرة دخول للمغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي الجديد.

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وأضاف عدلي أنه فور وصول بعثة الأهلي للمغرب غدا، السبت، سيتواصل مع مسئولي السفارة لتحديد الموعد المناسب لحضور اللاعب إلى القاهرة لبدء مشواره مع الأهلي.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى المغرب في الثامنة صباح السبت بتوقيت القاهرة؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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