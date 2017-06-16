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الأهلي يسافر غدًا إلى المغرب لمواجهة الوداد

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الأهلي يسافر غدًا إلى المغرب لمواجهة الوداد الأهلي يسافر غدًا إلى المغرب لمواجهة الوداد

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثامنة صباح غدٍ السبت إلى المغرب؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم بعثة الأهلي التي يترأسها عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة، 455 فردًا هم الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق، بالإضافة إلى اللاعبين المختارين من المقيدين في القائمة الإفريقية لخوض المباراة، وأيضا الوفد الإعلامي.

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ويخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب، في الحادية عشرة مساء غدٍ السبت بتوقيت المغرب، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع زاناكو الزامبي والفوز على القطن الكاميروني والوداد المغربي في الجولات الماضية.

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