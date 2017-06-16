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الجبلاية تطالب الأمن بـ30 ألف مشجع لمباراة مصر وأوغندا

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الجبلاية تطالب الأمن بـ30 ألف مشجع لمباراة مصر وأوغندا الجبلاية تطالب الأمن بـ30 ألف مشجع لمباراة مصر وأوغندا

التحرير

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أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية طلب من الأمن حضور 30 ألف مشجع لمباراة وأوغندا يوم 5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

وقال سويلم لـ "التحرير"، إن الجهاز الفني للمنتخب يرغب في حضور الجماهير لمساعدة اللاعبين على تقديم أفضل جهد لديهم، مؤكدًا أن الأمن حريص على دعم الفريق القومي والأندية المشاركة في بطولات أفريقيا.

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جدير بالذكر أن الوطني يتصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 6 نقاط، فيما يأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط، ثم غانا نقطة وحيدة، وأخيرا الكونغو بدون نقاط.

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التحرير

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