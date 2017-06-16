القوات العراقية تحبط محاولة لداعش للسيطرة على سامراء
القوات العراقية تحبط محاولة لداعش للسيطرة على سامراء
02:25 م الجمعة 16 يونيو 2017
بغداد - (د ب أ):
ذكر بيان صادر عن خلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط هجوم شنه تنظيم داعش بهدف السيطرة على مدينة سامراء 118 كيلومترا شمالي بغداد.
وأوضح البيان أن "قطعات عمليات سامراء أحبطت محاولة فاشلة للعدو، بعد ورود معلومات استخبارية استطاعت من خلالها نصب كمين بالقرب من سور سامراء الكونكريتي مقابل حي المثنى، والاشتباك مع عناصر إرهابية حاولت التسلل إلى سامراء".
وأفاد البيان بأنه "تم قتل أحد الانتحاريين والبقية حاولوا الاختباء بأحد الهياكل الفارغة، وتم تطويق المكان وقتل الانتحاريين الأربعة الباقين".
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات العراقية عملية تحرير الموصل من تنظيم داعش التي اطلقتها في أكتوبر الماضي وتمكنت من خلالها من تحرير مناطق كثيرة.
واعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن رايات النصر على التنظيم سوف ترفع قريبا .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المرصد: داعش يتجول بجثامين مقاتلي "سوريا الديمقراطية" في ريف دير الزور
-
مسؤول أفغاني يتهم الميليشيات الباكستانية بالقتال مع عناصر داعش
-
روسيا ترجح مقتل البغدادي في إحدى غاراتها على الرقة
-
صورة وخبر: الموصل.. جندي ونظرة مهموم
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هشام ماجد يكشف حقيقة خلافه مع شيكو وأحمد فهمي عقب انفصالهم- فيديوفنون
-
سينمائيون في بيان رسمي: "تيران وصنافير" مصريةفنون
-
بالفيديو.. شيء إذا فعلته أصبحت مستجاب الدعوة ولا ترد أبداًفنون
-
رامز جلال يلبي نداء الطفلة "فريدة"فنون
-
حقيقة الفيديو المتداول لهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي فيأخبار
-
لا تلقِ مياه سلق "المكرونة" بعد الآن.. تعرفي على استخداماتها السحريةفنون