القوات العراقية تحبط محاولة لداعش للسيطرة على سامراء

بغداد - (د ب أ):

ذكر بيان صادر عن خلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط هجوم شنه تنظيم داعش بهدف السيطرة على مدينة سامراء 118 كيلومترا شمالي بغداد.

وأوضح البيان أن "قطعات عمليات سامراء أحبطت محاولة فاشلة للعدو، بعد ورود معلومات استخبارية استطاعت من خلالها نصب كمين بالقرب من سور سامراء الكونكريتي مقابل حي المثنى، والاشتباك مع عناصر إرهابية حاولت التسلل إلى سامراء".

وأفاد البيان بأنه "تم قتل أحد الانتحاريين والبقية حاولوا الاختباء بأحد الهياكل الفارغة، وتم تطويق المكان وقتل الانتحاريين الأربعة الباقين".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات العراقية عملية تحرير الموصل من تنظيم داعش التي اطلقتها في أكتوبر الماضي وتمكنت من خلالها من تحرير مناطق كثيرة.

واعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن رايات النصر على التنظيم سوف ترفع قريبا .