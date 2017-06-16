في واقعة سرقة سيارة سجائر.. الأمن يكذب السائق: "دبّر الواقعة بصحبة شقيقه"
في واقعة سرقة سيارة سجائر.. الأمن يكذب السائق: "دبّر الواقعة بصحبة شقيقه"
02:26 م الجمعة 16 يونيو 2017
كتب- فتحي سليمان:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض واقعة سرقة سيارة محملة بـ749 كرتونة سجائر، وألقت القبض على مرتكبي الواقعة.
وأكدت تحريات المباحث أن السائق اختلق الواقعة بالاشتراك مع شقيقه وآخرين، للاستيلاء على حمولة السيارة.
التفاصيل بدأت ببلاغ إلى مأمور مركز شرطة ملوى بالمنيا من سائق يفيد تعرضه للسرقة أثناء قيادته سيارة نقل "محمل عليها749 كرتونة سجائر" قادماً من مخازن الشركة عمله بالجيزة ومتوجهاً لمخازن الشركة بمدينة سوهاج الجديدة وأثناء سيره بطريق الجيش اعترضه 5 مجهولين يستقلون سيارة "بيك أب" وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه السيارة وتعدوا عليه بالضرب - حسب البلاغ.
وقال السائق إنه أُصيب بكدمة في الأنف واستولى منه الجناة على السيارة وحمولة سجائر، ومبلغ 4 آلاف جنيه، وهاتفه المحمول، وتركوه بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة ولاذوا بالهرب، وتم العثور على السيارة بدون حمولتها بمدخل مدينة ملوى وبها آثار لعيار نارى بالزجاج الأمامي.
وكشفت التحريات عن عدم صحة أقوال السائق، وقيامه وشقيقه بافتعال واقعة السرقة، والاستيلاء على حمولة السيارة بالاستعانة ببعض الأشخاص.
ألقت الشرطة القبض على المُبلغ وشقيقه وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 7 آخرين سبق اتهامهم في عدد من القضايا وبحوزتهم بندقية آلية و15 طلقة.
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وأُحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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