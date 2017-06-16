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80 هيئة رياضية تتسلم شيكات الدعم السنوي من محافظ الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

80 هيئة رياضية تتسلم شيكات الدعم السنوي من محافظ الإسكندرية

02:28 م الجمعة 16 يونيو 2017

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الاسكندرية - محمد عامر:

سلم الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، شيكات الدعم السنوي للأنشطة الرياضية والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة لممثلي الهيئات الرياضية بالمحافظة والبالغ عددها ٨٠ هيئة.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ورؤساء مجالس إدارات النوادي والهيئات الرياضية بالثغر . 

وأكد " سلطان" أن النهوض بالمنظومة الرياضية من أهم الأمور التي تساهم في تقدم الدول ، وأن المحافظة تعمل جاهدة لإحداث طفرة كبيرة في جميع الألعاب بالنوادي الرياضية بالثغر من خلال تعاونها وتقديم الدعم اللازم لها .

وقال المحافظ إنهم لا يألون جهدا في الوقوف بجانب الأندية ومراكز الشباب للإرتقاء بالمنظومة الرياضية داخل المحافظة وخارجها من خلال المشاركة في البطولات والفاعليات المحلية والدولية.

ولفت إلى أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التي تقدمها الأندية ومراكز الشباب والتي بدورها تسهم في بناء أجسامهم وعقولهم واستغلال طاقتهم بشكل إيجابي ، معربا عن فخره بوجود أبطال عالميين من أبناء الإسكندرية فهم فخر لمصر وشرف لنا جميعا في المحافل الرياضية الدولية.

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