المطار يستثني مسؤولًا بالبنك الأفريقي من مبدأ المعاملة بالمثل​

كتب - طه عبيد:

سمحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، بدخول مدير إدارة التمويل بالبنك الإفريقي للتنمية، بعد وصوله من إثيوبيا بدون تأشيرة دخول مسبقة، وذلك بعد تدخل وزارة الخارجية لاستثنائه من مبدأ المعاملة بالمثل.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 452، والقادمة من أديس أبابا ، تبين وجود مدير إدارة التمويل بالبنك الأفريقي للتنمية يحمل جواز خدمة (سيرفيس) بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن ضابط الجوازات قام بإبلاغ السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات بوصول المسؤول الأثيوبي.

وتدخلت وزارة التعاون الدولي وطلبت السماح بدخول المسئول بصفته ضيفا عليها، ووافقت الخارجية باستثناء المسئول من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عليه والسماح له بدخول البلاد.