آنان ورؤساء أفارقة سابقون يحذرون من حدوث "أزمة سياسية حادة" في الكونغو الديمقراطية
آنان ورؤساء أفارقة سابقون يحذرون من حدوث "أزمة سياسية حادة" في الكونغو الديمقراطية
02:15 م الجمعة 16 يونيو 2017
كوفي آنان
كينشاسا – (أ ش أ):
حذر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي آنان وعدد من القادة الأفارقة السابقين من حدوث "أزمة سياسية حادة" في الكونغو الديمقراطية، في ظل وجود مؤشرات ضعيفة على إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تم تأجيلها لفترة طويلة، خلال هذا العام.
وقال آنان و9 رؤساء أفريقيون سابقون - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم، الجمعة، - إن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، والذي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية هذا العام دون أن يكون الرئيس جوزيف كابيلا مرشحا فيها، لم يُحترم.
وأضاف البيان أن مستقبل الكونغو الديمقراطية في "خطر شديد"، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تهدد جمهورية أفريقيا الوسطي الغنية بالمعادن والقارة الافريقية بأسرها.
يذكر أن احتجاجات عنيفة قد اندلعت في ديسمبر الماضي حينما وصل الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا لنهاية ولايته، واتهمت المعارضة الحكومة بتأجيل الانتخابات لإبقاء كابيلا في السلطة، غير أن الحكومة قالت إن الاستعداد لإجراء انتخابات يحتاج مزيدا من الوقت.
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