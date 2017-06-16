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بعثة البنك الدولي : مصر فى وضع جيد حالياً لجذب مزيد من الاستثمارات

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بعثة البنك الدولي : مصر فى وضع جيد حالياً لجذب مزيد من الاستثمارات بعثة البنك الدولي : مصر فى وضع جيد حالياً لجذب مزيد من الاستثمارات

التحرير

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، برئاسة أشيش خانا، مدير مشروعات فى البنك، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وناقش الجانبان، أولويات خلال المرحلة المقبلة، فى ظل استعداد البنك الدولى لاصدار تقرير عن الجهود المصرية فى عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة فى شهر سبتمبر المقبل.

وبحث الجانبان، التعاون فى مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارت الاجنبية، بما يسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.

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وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، والذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ ايام، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية.

وأعربت بعثة البنك الدولى، عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها المصرية، مؤكدين على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت البعثة، أن البنك الدولي يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم. اضافة إلى عدد من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.​

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التحرير

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