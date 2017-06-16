الزراعة: ضبط 62 طن لحوم فاسدة و9 أختام مزورة

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كشف تقرير رسمى للإدارة العامة للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ضبط 62 طن و 850 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية خلال الحملات المفاجئة التي تم شنها بالمحافظتين الأسبوعين الماضيين.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في بيان لها اليوم الجمعة، إن الحملة التى شنتها مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط حوالي 2 طن و 608 كجم، من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن 42 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

وأوضح البيان انه تم خلال نفس الفترة ضبط حوالي 3900 كرتونة كبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، يبلغ إجمالي وزنها 58.5 طن، حيث يبلغ وزن الكرتونة الواحدة 15 كجم، فضلاً عن 1700 كجم من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعدد من المحلات بالمحافظة .

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وتمكنت الحملة من ضبط 9 أختام مجازر مقلدة، فضلاً عن العثور على أحد أختام المجازر التي تم سرقتها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير مع أحد الخارجين على القانون، وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لمباشرة تحقيقاتها .

وأكدت الوزارة مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حملاتها الرقابية على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك، وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين، لافتة إلى أن الحملات ستشمل أيضاً متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلاً عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات.