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رئيس ليون يؤكد على عدم رحيل «لاكازيت» إلى أتلتيكو

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رئيس ليون يؤكد على عدم رحيل «لاكازيت» إلى أتلتيكو رئيس ليون يؤكد على عدم رحيل «لاكازيت» إلى أتلتيكو

التحرير

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أكد رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي جين ميشيل أولاس أن مهاجم الفريق ألكساندر لاكازيت لن ينتقل لصفوف أتلتيكو مدريد   وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأعلن لاكازيت الشهر الماضي عن رحيله عن صفوف أولمبيك ليون، ليخرج رئيس النادي ويؤكد على توصله لاتفاق مع أتلتيكو مدريد لرحيل لاكازيت إلى صفوفه، وذلك على الرغم من معاقبة "فيفا" الفريق الإسباني بعد إبرام أي صفقات في الميركاتو الحالي.

وأوضح أولاس أن لاكازيت ربما سيغادر النادي إلا أن الأمور لم تعد جيدة مع أتلتيكو مدريد، وذلك أثناء تقديمه لظهيره الأيسر فيرناندو ماركال الذي تعاقد معه أمس مقابل 4,5 مليون يورو.

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وأضاف أولاس بأنه لم يتلقى أي عروضًا جديدة بشأن ضم لاكازيت ولا يدري ما إذا كان لا تزال رغبته هي الرحيل عن صفوف الفريق.

وعلى جانب أخر، أشار أولاس إلى رغبة ليون في التعاقد مع لاعب تشيلسي بيرتراند تراوري الذي قضى الموسم الماضي معارًأ لصفوف أياكس الهولندي.

وأوضح أولاس أن النادي وصل بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التفاوض، وأضاف أولاس أن النادي يرغب في التعاقد مع بديل لرشيد غزال لتقوية خط الدفاع الموسم المقبل.

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التحرير

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