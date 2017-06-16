«باستوري» يكشف عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

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أكد اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري على رغبته في مواصلة اللعب في صفوف باريس سان جيرمان نافيًا بالتالي الشائعات التي أثيرت في الأونة الأخيرة حول رغبته في الرحيل عن النادي العاصمي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأدعت صحيفة "ليكيب" الفرنسية هذا الأسبوع أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عامًا حريص على ترك النادي وسط إهتمام من قبل ناديي إنتر وميلان بضمه.

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وعلى الرغم من عدم لعب باستوري سوى 15 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي في الدوري الفرنسي بسبب تعرضه للإصابة، إلا أن اللاعب الأرجنتيني لا يزال يرغب في مواصلة اللعب مع باريس سان جيرمان.