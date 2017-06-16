أنانيتها تضعها في مأزق.. لقطات مثيرة للجدل لـ«ريهام سعيد» في «رامز تحت الأرض»

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سقطت الإعلامية ريهام سعيد، ضحية لمقلب برنامج "رامز تحت الأرض"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون الضحية رقم 20.

وفور عرض الحلقة أصبحت الحلقة بالأخص "ريهام سعيد" الأكثر تداولًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز المشاهد في حلقة ريهام مع "رامز"، التى لقيت شعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي..

ملابسها تعرضها للسخرية

أثارت ملابسها جدلا كبيرا بعدما ظهرت الإعلامية بملابس عجيبة أثارت سخرية العديد ممن شاهدوا الحلقة، والتي كانت تشبه ملابس تنظيف المنزل، خاصة الجزئية التي تشبه مريلة غسل الصحون.

ريهام سعيد تضحي بفتاة رامز جلال لإنقاذ نفسها

في محاولة لإنقاذ نفسها قامت ريهام سعيد بالاتكاء على فتاة البرنامج المصاحبة لها عقب غرقهما في الرمال المتحركة، وخلال البرنامج قامت "ريهام" بدفع الفتاة إلى أسفل، وهو الأمر الذي لفت انتباه الجمهور، وأثار غضب بعضهم.

سخرية رامز جلال

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لم تسلم ريهام سعيد من سخرية رامز، خاصة بعد رفضها ركوب الجمل، وعلق رامز جلال خلال البرنامج على تصرفها، قائلًا: "دى المفروض أنها تعيش في عصر الظلمات"، ساخرًا من ملابس الإعلامية قائلًا: "دى لابسه لعبة الشطرنج".

لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ولكن عند وقوع السيارة داخل الرمال المتحركة، قفزت من فوق السيارة في الرمال المتحركة، وسخر منها رامز قائلا: "دى رانيا علواني ماتعرفش تنط النطة دي".

ريهام سعيد تتصدر «تويتر»

بمجرد عرض الحلقة تصدرت الإعلامية ريهام سعيد، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأبدي عدد كبير من الجمهور إعجابهم بالحلقة، وعلق أحدهم على الذعر الذي أصاب ريهام، حيث قال أحدهم: "تقريبا أنا الوحيد اللي فرحان في ريهام سعيد"، وأضاف آخر: "بعد حلقة ريهام سعيد أنا حبيت رامز أوي، ليه ماعرفش".

علقة سخنة

لقنت الإعلامية ريهام سعيد، الفنان رامز جلال، علقة ساخنة عقب اكتشاف المقلب، رافضة الصلح وتوجهت مسرعة إلى السيارة لمغادرة مكان المقلب، ورددت قائلة: "صاحب الفكرة دي مختل عقليا".