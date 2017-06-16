مدير "الهجرة الدولية": توفير فرص عمل للشباب المصري في الدول الشريكة

كتبت - نورا ممدوح:

قال مدير عام منظمة الهجرة الدولية، وليام سوينج، إن المنظمة تهتم بتوفير فرص عمل في الدول الشريكة للشباب المصري، مضيفًا أن ذلك يسهم ويساعد في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

وأبدى سوينج استعداده للسعي لدى جهات التمويل لتبني المشروعات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة من خلال مخاطبة البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء سوينج، محمد سعفان وزير القوى العاملة، على هامش الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين.

وأشار مدير الهجرة الدولية إلى أن الشباب في مصر يختلف عن مثيله في العديد من الدول التي يتم العمل معها، حيث أن الشاب المصري لديه القدرة على اكتساب المهارات والقدرات المهنية بطريقة سريعة وجيدة، "في حين أن شباب بعض الدول الآسيوية والأفريقية من خلال التجارب معهم، لا نرى نتائج ملموسة لعدم قدرتهم على تطوير أنفسهم وتلقى المهارات بطريقة جيدة، وهو ما جعل مصر بالنسبة لنا شريك مرغوب فيه وذو أهمية" بحسب بقوله.

من جانبه، رحب "سعفان" بالتعاون مع المنظمة في العديد من المجالات للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أهمية تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وأن العامل المدرب والمؤهل يستطيع الحصول على فرصة عمل مناسبة في بلاده أو في الخارج بطريقه شرعية.

وطالب الوزير المنظمة تفعيل التوصيات التي تم الاتفاق عليها في لقاء العام الماضي في أقرب وقت، وإعداد خطة زمنية محددة للتنفيذ، وتفعيل العمل بالمشروعات المشتركة بين الجانبين، حيث أشار إلى أن مصر في طريقها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سعفان أن العمل مع مكتب المنظمة بالقاهرة، يجب أن يكون تحت الرقابة والإشراف المباشر من قبل إدارة المنظمة في جنيف حتى يتم إنجاز المطلوب في الوقت المحدد.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية عمل جديدة بعد انتهاء مؤتمر العمل الدولي تتضمن إمكانية التواصل المباشر مع إدارة المنظمة بجنيف، ومتابعة ما يقوم به مكتب المنظمة في القاهرة لضمان تفعيل المشروعات المشتركة بين الجانبين.