"اكتئاب الامتحانات واتصال خاطئ".. سر اختفاء طالبة الثانوية العامة بالساحل

كتب – فتحي سليمان:

حوار قصير في هاتف تحوّل إلى تعارف ثم موعد، تسبب في أزمة أمنية بمنطقة الساحل، إثر تغيّب طالبة بالثانوية العامة، ادعت أسرتها تعرضها للاختطاف من سيارة مجهولة كانت تراقبها، وتم تشكيل فريق بحث لإعادة الطالبة.

بحسب تحريات رجال المباحث، بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ إلى قسم الشرطة من والد الطالبة يفيد تغيبها أثناء ذهابها لأداء امتحان في إحدى مدارس منطقة روض الفرج، وأثناء ذلك تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا منها أخبرتهم فيه بوجود سيارة تراقبها، ثم انقطع الاتصال بها.

وكشف العميد معتز عبدالسلام، مأمور قسم شرطة الساحل، تفاصيل الواقعة، موضحا أن الطالبة يوستينا أ ز، 17 سنة، لم تتعرض للاختطاف، وأن اتصالا هاتفيا بالخطأ ورد من رقم مجهول كان بداية علاقة دفعت الطالبة للهروب من اكتئاب الامتحانات برفقة شاب إلى منطقة بدر بالبحيرة، وذلك أثناء توجهها لأداء الامتحان، بعدما اتفقا على المقابلة.

نجح رجال المباحث في فك لغز الواقعة عن طريق تتبع هاتف الفتاة، واتضح أن آخر مكالمات أجرتها كانت مع شاب من منطقة بدر بالبحيرة، يدعى محمود ن، 24 سنة، وتواصل ذوو الفتاة عقب ذلك بالشاب، وأخبرهم بأنه لم يمسها بسوء ووعدهم بالحضور ومقابلتهم في طريق مصر إسكندرية الصحراوي وإحضار الفتاة بنفسه.

وأمام رجال المباحث قالت الفتاة إنها لم تتعرض للاختطاف، ولم يتم الاعتداء عليها، وأنها ذهبت بمحض إرادتها عقب اتصال هاتفي عن طريق الخطأ، تطور إلى تعارف مع الشاب.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة في الصف الثاني الثانوي تغيبت عن الامتحانات لمرورها بحالة اكتئاب، وبمجرد ورود اتصال هاتفي من رقم خاطئ يمتلكه الشاب المذكور نشأت علاقة بينهما، وفي اليوم التالي هربت معه إلى البحيرة وأخبرت أهلها بوجود سيارة تراقبها، ثم أغلقت هاتفها المحمول.

تحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.