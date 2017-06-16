بالصور.. ضبط 9 أبقار نافقة وفي حالة تعفن قبل ترويج لحومها بالبحيرة
بالصور.. ضبط 9 أبقار نافقة وفي حالة تعفن قبل ترويج لحومها بالبحيرة
01:47 م الجمعة 16 يونيو 2017
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البحيرة – أحمد نصرة:
تمكنت إدارة تموين حوش عيسى، ومباحث التموين بالبحيرة، اليوم الجمعة، من ضبط 9 أبقار نافقة بغرض إعادة بيعها لأصحاب محلات الجزارة.
بعد ورود معلومات من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بذبح أبقار نافقة بناحية أول طريق "حوش عيسى - أبو المطامير" ورغبة أصحابها في ترويجها بالأسواق تشكلت حملة مشتركة بإشراف صبري عبد المقصود وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والعقيد وجدي الصرفي مدير إدارة مباحث التموين، تمكنت من ضبط 9 أبقار بإجمالي وزن 2 طن و 650 كيلو مذبوحة و محملة بالسيارة رقم ب م أ 9816 قيادة "محمد .ش.إ" 31 عاما - سائق ومقيم قرية تروجي، أبو المطامير، تمهيدا لبيعها بالأسواق.
جرى ضبط كل من "إبراهيم.س.ع"، 30 عامًا، و"حامد.إ.س" 58 عاما- رعاة أبقار ومقيما دمياط، و"حمدي.ع.د" 22 عاما - عامل ومقيم قرية محرز، دائرة المركزو بمواجهتهم أفادوا بنفوق الأبقار أثناء قيامهم بالرعي بالمنطقة نتيجة تناولهم حشائش ملوثة بمبيدات سامة وأضاف السائق باتفاقهم معه على نقل الماشية مقابل أجر مادي.
جرى الكشف على الأبقار بمعرفة الطب البيطري وأفاد التقرير أنها نافقة وفي حالة تعفن رمي وينبعث منها رائحة كريهة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.
نفذت الحملة برئاسة أحمد طرويدة مدير إدارة التموين، وعلاء صقركبير المفتشين ومندوبين من الطب البيطرى وتحرر المحضر رقم 11563 وبالعرض على النيابة قررت إعدام المضبوطات وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات .
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