"العصار" يفتتح معرض الإنتاج الحربي بمصر الجديدة

كتب - مصطفى المنشاوي:

أكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تستهدف حالياً الوصول لمنتج محلي ومصري 100% من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع.

وقال العصار إن الوزارة لديها مركز بحوث يشترك مع شركات الإنتاج الحربي حاليا في تصنيع بعض الأجزاء والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج في التصنيع بهدف الوصول الى منتج محلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر المستطاع لتعميق التصنيع المحلي وتوفير العملة الصعبة على البلاد.

وأضاف العصار خلال افتتاحه معرض الإنتاج الحربي بمنطقة روكسي بمصر الجديدة بعد تطويره خارجيا وداخليا، ضمن خطة تطوير 22 منفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، أن الإنتاج الحربي مؤسسة لا تهدف للربح وانما الهدف الاساسي لها هو تلبية إحتياجات القوات المسلحة من التصنيع الحربي ثم يأتي بعد ذلك إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية والبشرية فى التصنيع المدنى وخدمة المشروعات القومية والتنموية للدولة.

وأوضح وزير الدولة ان الوزارة تتبنى خطة تطوير شاملة لمنافذ البيع لديها خلال العام الحالى من حيث الشكل الجاذب للجمهور وتعيين عارضين شباب متخصصين فى التعامل مع الجمهوروتطوير خدمة ما بعد البيع .. مشيرا الى أن هذا التطوير يأتى كعنصر جذب وتشجيع للمواطن المصرى ليضع ثقته فى الصناعة المصرية .

ودعا العصار المواطنين لزيارة معارض بيع المنتجات المدنية للإنتاج الحربي فى جميع فروعها للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بأنفسهم ..مؤكدا ان الإنتاج الحربي يهتم بالجودة فى التصنيع ويستعين بالخبرات الخاصة لتطوير جودة المنتجات لديه كما يتم طرحها فى الأسواق بسعر تنافسي لتلائم الجميع لافتا ان هدف المؤسسة هو إرضاء المواطن المصرى فى المرتبة الأولى .

وقال الوزير انه تم تدريب الكوادر البشرية فى التسويق عن طريق دورات فى الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتطوير نظم التسويق بشركات الإنتاج الحربي كما تم تفعيل خدمة ما بعد البيع على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن 19827 بالإضافة لخدمة الكول سنتر وهو الرقم المتصل بشركة صيانه تم التعاقد معها لتلقي الشكاوى وإجراء الصيانة على المنتجات فور تلقى الشكوى.

واشار العصار إلى ان الوزارة تستهدف تكثيف الاشتراك فى المعارض الخارجية خاصة بعد الاشتراك فى عدة معارض فى الجزائر والأردن والسعودية والإمارات والخرطوم وأوغندا، كما تم الاشتراك في عدة معارض داخلية في عدد من النقابات والنوادي والاتحادات والهيئات التابعة لمؤسسات الدولة ، وذلك بهدف فتح مجال لمنتجات الإنتاج الحربي فى الدول العربية والأفريقية من بينها معرض فى تنزانيا يوم 28 يونيو الحالي.​