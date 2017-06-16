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هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيين

01:26 م الجمعة 16 يونيو 2017

هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

كتب - محمود مصطفى ومصطفى المنشاوي:

كثفت قوات الأمن من تواجدها بمنطقة وسط البلد، بالتزامن مع دعوات التظاهر اعتراضًا على موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية.

ودفعت وزارة الداخلية، بعدد من المدرعات وسيارات مكافحة الشغب والإطفاء، بميادين التحرير وطلعت حرب وعبدالمنعم رياض، مدعومة بأفراد من مجندي الأمن المركزي، الحاملين الهراوات، والذين اصطفوا بمداخل ميدان التحرير.

فيما تسير حركة المرور بميدان التحرير بانسيابية تامة، دون وجود أي تجمعات تعيق سير المركبات.

وأقرّ مجلس النواب الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس في تصويت جرى على عجل، يوم الأربعاء، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وأثارت احتجاجات في وسط القاهرة.

وأفاد مراسل مصراوي، أن محيط نقابة الصحفيين شهد تواجدًا أمنياً مكثفًا، وغياب للصحفيين الذين دعوا للتظاهر أمام النقابة، اعتراضًا على تمرير اتفاقية "تيران وصنافير".

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مصراوي Masrawy

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