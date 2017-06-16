100 مليون جنيه لإنشاء 5 محطات مياه شرب بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، من إعداد خطة التنمية المحلية لهذا العام .

قال اللواء محمد العدوي، رئيس مدينة الفرافرة ، لمصراوي: " إنه جري الانتهاء من رصف طريق اللواء صبيح والطريق الدائري بتكلفة خمسة ملايين جنيه ، كما جري الانتهاء من إحلال وتجديد خمسة محطات لتنقية مياه الشرب بتكلفة 1.5 مليون جنيه لكل محطة".

كما لفت العدوى إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء 5 محطات جديدة لتنقية مياه الشرب باعتمادات تصل إلى مائة مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من إنشائها نهاية يوليو المقبل.

وأشار رئيس مركز الفرافرة إلى أنه جرى الانتهاء من إحلال شبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات الجديدة في كافة المناطق المحرومة.