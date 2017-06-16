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تخصيص 42 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالأقصر

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مصراوي Masrawy

تخصيص 42 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالأقصر

01:18 م الجمعة 16 يونيو 2017

تخصيص 42 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالأقصر

وزارة الأوقاف

الأقصر - محمد محروس :

أعلن الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن تخصيص 42 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مدن ومراكز الأقصر السبعة.

وقال وكيل الوزارة، إن الساحات الـ42 هي كل من:" ساحة سيدي أبوالحجاج، والشيخ يوسف بمنشأه العماري، ومركز شباب المدامود، ومسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالته، ومركز شباب الزينية، وساحه عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، ومركز شباب البعيرات، وساحه آل البيت بالحبيل، ومركز شباب الشغب بمركز إسنا، ومسجد نجع خميس بالطود، وساحة شارع البحر بالنمسا مركز إسنا، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك ونادي الشابات المسلمين في مدينة إسنا ومركز شباب المحاميد بحري ومركز شباب الرياينة ".

تابع:"وساحة نجع الجسر بالضبعية وأبو بكر الصديق والنور المحمدي الرياينة وساحة أبو فرغلي الحميدات والرحمن بتوماس إسنا والسادة الأدارسة والدير الشرقي بإسنا وآل البيت بإسنا الحليلة وساحة مركز شباب زرنيخ والمدينة المنورة الحلة في إسنا ونادي الشابات المسلمين بإسنا".

أضاف :" وساحة مركز شباب المحاميد بحري بأرمنت وساحة مركز شباب الرياينة وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات وساحة السوق بأرمنت الحيط وكوبرى الرزيقات بحري وساحة مركز المحاميد قبلي وساحة حاجر كومير وساحة نقطة المطاعنة، شارع البحر وساحة الحج النوبي غزبة على بدر وساحة السيدة زينب بإسنا وساحة على عبد الحليم الزينية قبلي وساحة نجع خميس بالطود وساحة الرضوانية وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان وساحة المدامود بالزينية".

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