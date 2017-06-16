الزراعة: ضبط 63 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة والإسكندرية

القاهرة - (أ ش أ):

​قال تقرير رسمي للإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم ضبط 62 طنا و850 كيلوجراما من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية ، وذلك خلال الحملات المفاجئة التي تم شنها بالمحافظتين الأسبوعين الماضيين.

وقالت وزارة الزراعة - في بيان اليوم الجمعة - إن الحملة التي شنتها مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط طنين و608 كيلوجرامات من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن 42 كيلوجراما من لحوم الضأن المذبوحة خارج المجازر.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح البيان ، أنه تم خلال نفس الفترة ضبط حوالي 3900 كرتونة كبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، يبلغ إجمالي وزنها 58.5 طن، حيث يبلغ وزن الكرتونة الواحدة 15 كيلوجراما، فضلا عن 1700 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعدد من المحلات بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط 9 أختام مجازر مقلدة ، فضلا عن العثور على أحد أختام المجازر التي تم سرقتها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير مع أحد الخارجين على القانون، وتم التحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لمباشرة تحقيقاتها.

وأكدت الوزارة مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حملاتها الرقابية على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك، وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين، لافتة إلى أن الحملات ستشمل أيضا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلا عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم.