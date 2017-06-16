وزير التعليم العالي: حصول 50% من طلاب الثانوية على 90% "غير منطقي"
وزير التعليم العالي: حصول 50% من طلاب الثانوية على 90% "غير منطقي"
12:57 م الجمعة 16 يونيو 2017
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
القاهرة - أ ش أ:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن حصول أكثر من 50% من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على نسبة 90% فأكثر أمر غير منطقي، ولا يوجد في دولة أخرى، مضيفًا أن ذلك يعني أن الامتحانات القائمة لا تقيس إلا قدرة الطالب على الحفظ والتلقين.
وأشار عبد الغفار، إلى أنه إذا استمر الأمر على هذا النهج سنجد أن الطالب في الجامعة يعتمد بشكل أساسي على هذا النموذج من الامتحان، وحين يتم اختباره خارج هذا الإطار لن يكون قادرًا على التفاعل.
ولفت وزير التعليم العالي، إلى ضرورة أن يكون هناك ارتباط منذ بداية مراحل التعليم بالطرق الحديثة التي تقيس قدرات الطالب المختلفة، وإن كان يصعب تحقيق ذلك في المراحل التعليم الأساسي، مؤكدا أنه يتم دراسة التطوير اعتبارًا من المرحلة الثانوية.
وأوضح أنه يتم حالياً دراسة مقترحات كثيرة في هذا السياق مع النظر لتجارب دول كثيرة تجعلنا نصل إلى شكل متفق عليه نستطيع تطبيقه في كل مراحل التعليم.
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