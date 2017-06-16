أبو شقة: تيران وصنافير مصرية ولم أحضر جلسة التصويت النهائي

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أصدر النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا أعلن من خلاله أنه لم يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأنه لم يحضر جلسة التصويت النهائي على الاتفاقية التي بموجبها تتسلم السعودية جزيرتي تيران وصنافير.

ورد أبو شقة على الاتهامات الموجهة له من قبل أعضاء حزب الوفد بمخالفة تعليمات الحزب والموافقة على الاتفاقية وقال إنه «توضيحا وتصحيحا وإزالة لكل لبس فإن اللجنة الدستورية والتشريعية طبقا للائحة مجلس النواب الصادر بها القانون رقم (1) لسنة 2016 يكون اختصاصها قاصرا على الموافقة أو عدم الموافقة على إحالة كافة الموضوعات المطروحة عليها للجلسة العامة للبرلمان لاحالتها -بدورها- إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الدفاع والأمن القومي».

وأضاف أنه «أعلن أمين سر اللجنة ذلك عبر الميكروفون وأكد أن الموافقة ليست على اتفاقية تيران وصنافير وإنما الموافقة أو الرفض على الإحالة إلى المجلس وهو ما جرى عليه التصويت، وقد وافق على إحالتها على هذا الأساس 35 عضوا من اللجنة ورفض 8 أعضاء».

وأوضح أنه «تم إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس متضمنا ذلك والذى أحاله بدوره خلال إجتماع الجلسة العامة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي التي بمقتضى اختصاصها المحدد في اللائحة استعرضت الاتفاقية وبنودها بتقرير تضمن ذلك، وتم عرض التقرير على الجلسة العامة من رئيس لجنة الدفاع والامن القومى حيث تم التصويت».

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وأكد أنه «منعا لأي مزايدات أنني في هذا اليوم (يوم التصويت) كنت معتذرا عن حضور جلسات المجلس لانشغالي بقضية هامة خاصة بمكتبي، إذ كان تقديري أن مناقشتها بالجلسة العامة سيحدد لها موعدا آخر وكافة هذه الحقائق مسجلة بالصوت والصورة سواء في جلسات الاستماع باللجنة التي كان يرأسها رئيس المجلس أو في الجلسة العامة، حيث تم التصويت بالصوت والصورة».

ةأضاف «ولذلك فإن كل حديث بعد ذلك هو نوع من المزايدة التي لا تليق ولا تتفق مع تقاليد الوفد، إذ إنه كما أعلنت في بداية أعمال اللجنة أن هذه الجلسات ستكون جلسات استماع إلى الخبراء والفنيين والمتخصصين وأن من حق كل نائب مناقشتهم كل فيما يراه وقلت أيضا أننا نعمل في وضوح ولا هدف لنا إلا الوصول إلى الحقيقة المجردة».

وتابع: «أعلنت صراحة أنني لن أفرط فى ذرة من تراب أرض مصر علما بأنني في جلسة التصويت لم أكن متواجدا -كما قلت- وعلى ذلك فأي قول أو فعل يخالف ذلك مجاف للواقع والحقيقة، عاش الوفد برجاله وشبابه ونسائه مدافعا عن أرض مصر وحقوق شعبها».