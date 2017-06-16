تيفيز يواجه مستقبلا مجهولا في الصين

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ذكرت تقارير صحفية عالمية، أن المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، يواجه مستقبلا بدون ملامح مع ناديه الصيني الجديد، شنجهاي شينهوا وأنه لا يعلم ماذا سيكون مصيره بنهاية العام.

وكان تيفيز قد إنتقل إلى النادي الصيني قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني في ديسمبر من العام الماضي، في صفقة كبيرة أكد البعض أن تيفيز وافق عليها من أجل المال، حيث أصبح يتقاضى 40 مليون يورو في العام، عوضا عن تقاضيه مليونين فقط مع البوكا.

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وقال تيفيز في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: "للأمانة لا أعلم بالتحديد مستقبلي كيف سيكون، وماذا سأفعل بنهاية العام الحالي".

الجدير بالذكر أن تيفيز لم يستطع التسجيل مع النادي الصيني سوى مرة واحدة خلال ست مباريات خاضها مع الفريق.