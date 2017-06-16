«هازارد»: أنا سعيد في تشيلسي

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صرح البلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنه سعيد للغاية مع ناديه، وأن يرغب في الإستمرار معهم للموسم القادم والفوز بالمزيد من البطولات والألقاب.

وكانت عدة تقارير إنجليزية قد تحدثت عن إمكانية رحيل هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، وأن الفريق الملكي يسعى بقوة خلف اللاعب صاحب الـ26 لضمه هذا الصيف.

وقال هازارد في تصريحات صحفية لمجلة تشيلسي: "أنا أحب هذا النادي لأنه كالعائلة النسبة لي، ولدي العديد من الأصدقاء هنا ونتحدث بإستمرار، وكنت هنا لخمس سنوات وأنا سعيد للغاية بهذا، وأتواجد في واحد من أفضل الأندية في العالم، وأرغب في تحقيق المزيد من الألقاب".

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اللاعب البلجيكي استطاع تسجيل 17 هدف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد فريقه لحصد لقب «البريميرليج» السادس في تاريخ النادي.

الجدير بالذكر أن هازارد قد أصيب بشرخ في وجه القدم الخارجي خلال التدريبات مع منتخب بلاده في الأسابيع الماضية، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.