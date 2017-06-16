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لاعب أرسنال يوضح موقف «بيليرين» من الرحيل إلى برشلونة

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لاعب أرسنال يوضح موقف «بيليرين» من الرحيل إلى برشلونة لاعب أرسنال يوضح موقف «بيليرين» من الرحيل إلى برشلونة

التحرير

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أكد الإسباني ناتشو مونريال، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، أن زميله في والفريق هيكتور بيليرين لن يرحل إلى برشلونة هذا الصيف، وأنه متمسك بالبقاء داخل الإمارات.

وكانت بعض التقارير قد تكهنت على رحيل المدافع الإسباني الشاب إلى برشلونة، خاصة وأنه كان خريج أكاديمية البلوجرانا، وأن ولاءه سيكون لمسقط رأسه، خاصة بتزايد حاجة برشلونة المُلحة إلى ظهير جيد.

وقال مونريال في تصريحات صحفية نقلتها «موندو ديبورتيفو»: "بيليرين لاعب في أرسنال، وسيبقى بالتأكيد كذلك، وهو لاعب مهم بالنسبة إلينا في الفريق، ومدربنا فينجر قد وضع ثقة كبيرة عليه وسيعتمد عليه كثيرا خلال المواسم القادمة".

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وأضاف مونريال: "المحادثات تكون دائما بين الأندية وسنرى ماذا سيحدث، ولكنني متأكد بدرجة كبيرة أنه سيبقى معنا".

الجدير بالذكر أن بيليرين ليس الوحيد الذي طالته إشاعات الرحيل عن صفوف الجانرز، حيث قالت وسائل الإعلام أن التشيلي أليكسس سانشيز سيرحل هذا الصيف إلى بايرن ميونيخ الألماني بسبب عدم توافقه مع إدارة أرسنال.

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التحرير

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