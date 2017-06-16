بالصور.. محافظ قنا يتفقد "التشطيبات" النهائية لوحدة مرور قفط
بالصور.. محافظ قنا يتفقد "التشطيبات" النهائية لوحدة مرور قفط
12:52 م الجمعة 16 يونيو 2017
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
شباك خاص لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المرور بالمنيا
قنا -عبدالرحمن القرشي :
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، صباح الجمعة، التشطيبات النهائية لوحدة مرور قـفط الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد بمحطة محولات كهرباء المدينة.
وأكد المحافظ خلال تفقده وحدة مرور قفط الجديدة توجيهه المسئولين بالبدء في التجهيزات الداخلية بالوحدة تمهيداً لتسليمها وبدء العمل بها خلال الفترةالمقبلة، مضيفًا أن وحدة المرور تقع علي مساحة 8 آلاف متر مربع مكونة من مبني إداري علي مساحة 1872 بتكلفة بلغت حوالي 10 ملايين جنيه.
وأكد محافظ قنا أن الوحدة ستخدم حوالي نصف مليون مواطن بمركزي قفط وقوص وستقلل الضغط بشكل مباشر علي وحدة مرور قنا.
كما تفقد أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي تجري بمحطة محولات كهرباء قفط المنشأة بجهد 11 ك.ف وبتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه وذلك بهدف رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية والقدرة علي مواجهة الأحمال الزائدة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. 3 سيارات "مكبس هيدروليكي" لدعم النظافة في قنا
-
بالصور.. محافظ قنا يتفقد مشروع الصرف الصحي بمركز دشنا
-
توريد 163 ألف طن من القمح للشون والصوامع بقنا
-
إزالة 1267 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعي بقنا شهر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هشام ماجد يكشف حقيقة خلافه مع شيكو وأحمد فهمي عقب انفصالهم- فيديوفنون
-
رامز جلال يلبي نداء الطفلة "فريدة"فنون
-
"الدستورية": نترفع عن الزج باسم المحكمة في أي نزاع سياسيأخبار
-
انتشار أمني مُكثف بمحيط مقر حزب الكرامة في الدقيأخبار
-
نقاد عن إعلان محمد رمضان: "ضرب عصفورين بحجر"فنون
-
الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لمواجهة "أي خروج عن القانون"أخبار