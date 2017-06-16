بالصور.. محافظ قنا يتفقد "التشطيبات" النهائية لوحدة مرور قفط

قنا -عبدالرحمن القرشي :

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، صباح الجمعة، التشطيبات النهائية لوحدة مرور قـفط الجديدة وأعمال الإحلال والتجديد بمحطة محولات كهرباء المدينة.

وأكد المحافظ خلال تفقده وحدة مرور قفط الجديدة توجيهه المسئولين بالبدء في التجهيزات الداخلية بالوحدة تمهيداً لتسليمها وبدء العمل بها خلال الفترةالمقبلة، مضيفًا أن وحدة المرور تقع علي مساحة 8 آلاف متر مربع مكونة من مبني إداري علي مساحة 1872 بتكلفة بلغت حوالي 10 ملايين جنيه.

وأكد محافظ قنا أن الوحدة ستخدم حوالي نصف مليون مواطن بمركزي قفط وقوص وستقلل الضغط بشكل مباشر علي وحدة مرور قنا.

كما تفقد أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي تجري بمحطة محولات كهرباء قفط المنشأة بجهد 11 ك.ف وبتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه وذلك بهدف رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية والقدرة علي مواجهة الأحمال الزائدة.