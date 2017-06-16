استنفار أمني في بورسعيد للتصدى لأي تجمعات خارجة عن القانون
استنفار أمني في بورسعيد للتصدى لأي تجمعات خارجة عن القانون
12:46 م الجمعة 16 يونيو 2017
استنفار أمني للتصدى لأي تجمعات خارجة عن القانون
بورسعيد - طارق الرفاعي:
سادت حالة من الاستنفار الأمني محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بمحيط الميادين العامة، بالتزامن مع دعوة عدد من الحركات السياسية إلى التظاهر،اعتراضا على موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.
ورفعت مديرية الأمن حالة الاستنفار الأمني في مختلف القطاعات، وشددت من إجراءاتها الأمنية في الميادين العامة، كما تم منع الإجازات والراحات للضباط والأفراد، وانتشرت قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة بكثافة بالأماكن الحيوية تحسبًا لخروج أي تظاهرات، كما انتشرت قوات الشرطة في الشوراع الرئيسية في بورسعيد و بورفؤاد.
وآكد مصدر أمني على أنه جرى الدفع بدوريات من قوات التدخل السريع، للتعامل في حالة وقوع أي طارئ، كما جرى الدفع بوحدات تأمين للمجرى الملاحي والمعديات بين بورسعيد و بورفؤاد والمناطق الحدودية لسيناء بمنطقة شرق التفريعة.
وشدد المصدر على أن القوات ستتعامل بكل حسم ووفقًا للقانون ضد كل من يحاول الخروج عن القانون أو إثارة أعمال الشغب.
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