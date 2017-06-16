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أقل من «BMW» و«مرسيدس».. أسعار سيارات «فولفو» المستعملة

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يقدم "التحرير لايف"، قائمة بعض السيارات المستعملة لشركة "فولفو" السويدية بفئاتها المختلفة في السوق المصري، خلال الفترة الأخيرة.

فولفو XC 90

هي إحدى أشهر إصدارات سلسلة "فولفو" الخاصة بالسيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" و"كروس أوفر" والتي تعمل بنظام الدفع الرباعي بشكل أساسي، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2011 وحتى 2015 بأسعار تتراوح من 500 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه تقريبًا.

فولفو XC60

تشارك شقيقتها الكبرى "XC90” في قيادة سلسلة السيارات "SUV” للشركة السويدية في ، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2014 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 600 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه تقريبًا.

فولفو S80

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هي أشهر سلسلة إصدارات الشركة السويدية في مصر، س وتعرض موديلاتها من 2011 وحتى 2015 بأسعار تتراوح من 290 ألف جنيه إلى350 ألف جنيه.

فولفو S60

واحد من الإصدارات التي تحظى بشعبية واسعة في السوق المصري، وتعرض موديلاتها الموجودة فعليًا بالسوق من 2011 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 250 ألف جنيه إلى 650 ألف جنيه.

فولفو 940

تمتلك تاريخًا واسعًا على مستوى الشعبية، وتعرض موديلاتها التي تمتد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، بأسعار لا تزيد عن 75 ألف جنيه، وذلك وفقًا لأحدث صورة من سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة.

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التحرير

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