القبض على 12 موظفاً بـ"صحة الإسماعيلية" لسرقة مستلزمات طبية بـ 10 مليون جنيه
القبض على 12 موظفاً بـ"صحة الإسماعيلية" لسرقة مستلزمات طبية بـ 10 مليون جنيه
12:25 م الجمعة 16 يونيو 2017
القبض على 12 موظفاً
كتب - فتحي سليمان:
ألقى ضباط إدارة مباحث الأموال العامة، القبض على 12 موظفاً بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ فيما بينهم والاستيلاء على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، التي بلغت قيمتها 10 ملايين و300 ألف جنيه.
وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحريات رجال المباحث أكدت قيام عدد من موظفي مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية باستغلال مواقهم الوظيفية وتربحوا جراء ذلك واستولوا على المال العام.
ألقت الشرطة القبض على المتهمين وهم :(دياب غ. م) أمين مخزن مستلزمات طبية بمديرية الشئون الصحية، محبوس احتياطيًا على ذمة القضية، و(سيد م. ح) مدير إدارة التموين الطبي، و(ناصر م .ع)، رئيس قسم المشتريات بإدارة التموين الطبي، و(منى إ. م)، موظفة بقسم المشتريات، و(كامل ع .ع) موظف، و(إبراهيم م .ت)، موظف بقسم مراقبة العهدة، و(رباب م .إ) كاتبة بالإدارة الصحية، و(سوسن م .ح) كاتبة حسابات، و(شادية أ. ع) رئيس قسم مراقبة العهدة، و(مها ر. م) فنى تخزين، و(وفاء م. أ)، مفتش مالي وإداري، و(هبة إ .ا) كاتبة.
حررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بفحص مخالفات الموظفين وحصر مخزن المستلزمات الطبية وتحريز مستندات تؤيد صحة الواقعة.
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