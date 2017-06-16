محافظ القاهرة لأعضاء برلمان الشباب: أنتم مطالبون بالابتكار وخلق أفكار جديدة

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أهمية الشباب في تحقيق مستقبل أفضل لمصر، وأن الشباب هم الدعامة الأساسية لبناء المجتمع وتطويره والارتقاء به متى توافرت الموارد والمواد الأساسية.

وأضاف عبد الحميد، بحسب بيان اليوم الجمعة، أنه من حسن الطالع أن نسبة الشباب في مصر 60% وهو ما يعني أن مصر شابة وقادرة على تحقيق التقدم بفضل سواعد أبنائها من الشباب.

وأشار المحافظ خلال لقائه مع أعضاء برلمان شباب القاهرة بمركز شباب الجزيرة، إلى أن هناك اهتمام ملموس من القيادة السياسية بدعم الشباب وإعداده لإدارة البلاد مستقبلًا، والحرص على تبوء المكانة اللائقة بهم، وأنه لا يوجد مسئول حاليًا إلا ويعمل على إعداد الشباب لتمكينهم من تولي المسئولية في كافة المواقع.

حضر الاجتماع، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، رئيس حي غرب، ومحمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وعدد من أعضاء البرلمان، وأشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل مصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وأدار الحوار مؤمن ممدوح، رئيس برلمان شباب القاهرة، الذي بدأ الجلسة باستعراض أنشطة وفعاليات برلمان القاهرة لزيادة الوعي السياسي لدي الشباب وترسيخ مفهوم العمل السياسي لديهم من خلال عقد ندوات ولقاءات تثقيفية في نطاق الأحياء الـ 38 بالقاهرة وكذلك لقاءات بجامعة الدول العربية ومجلس النواب ولقاءات مع رؤساء الأحزاب المختلفة والمراكز الثقافية للدول الاجنبية وإنشاء نموذج محاكاة لمجلس النواب بلجانه المختلفة تدريب تعليمي للمساهمة في اكتساب الخبرات والمعلومات والمفاهيم السياسية.

وتعقيبًا على أسئلة الحضور من الشباب، أكد المحافظ أنه سوف يتم تفعيل الاستعانة بالشباب للمتابعة المشروعات ومراقبة الأعمال، ولكن يجب إعداهم أولا بالتدريب اللازم للتعرف على طبيعة إدارة الأعمال ومنظومة العمل ككل والمشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين عليها مع كيفية إعداد تقارير وتدويرها وتوفير آلية عمل مناسبة.

وطالب المحافظ الشباب، بأن يمارسوا الدور التشريعي والرقابي من خلال الابتكار والتواصل لوضع الحلول المثلى للمعوقات والعمل على تحسين الآداء من خلال لمس الواقع وفهمه.

ورحب محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة، بقيام الشباب بمتابعة مراكز الشباب المنتمية إليهم وتقيم مستوى الآداء والأنشطة، ورفع تقارير له، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من قانون الرياضة وفي انتظار صدور قانون الشباب خلال شهر سبتمبر القادم.

وأكد سويلم أنه لن يسمح بإدارة مراكز الشباب بنظام العزبة أو الاستفادة الشخصية منها لصالح بعض الأفراد، وفي حالة ورود أي شكاوى والتحقق منها يتم عزل مجلس الإدارة واختيار غيره من ذوي السمعة الحسنة لحين صدور قانون الشباب وإجراء انتخابات شرعية.