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وزير التعليم العالي: الالتزام بالنظام القديم في القبول بالجامعات للعام الحالي

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي: الالتزام بالنظام القديم في القبول بالجامعات للعام الحالي

12:16 م الجمعة 16 يونيو 2017

وزير التعليم العالي: الالتزام بالنظام القديم في القبول بالجامعات للعام الحالي

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدم وجود أي تغيير في سياسة القبول بالجامعات للعام الحالي، مشيرًا إلى أنه يجري حالياً دراسة العديد من الاختيارات بالتعاون مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

ولفت عبد الغفار، إلى أن نظام القبول بالجامعات لن يشهد أي تغير حتى يكون هناك تنسيق تام ما بين نموذج الامتحانات ما قبل الجامعة، والتي تؤدي بدورها إلى القبول بالجامعات.

وقال وزير التعليم العالي، إنه "ليس من المنطق أن نكون بصدد إعداد نظام يقيس قدرة الطالب على التفكير والإبداع وحلول المشكلات وليس التلقين والحفظ، وأن يكون الطالب غير مدرب عليه وغير موجودة في المناهج التي يدرسها".

وأضاف عبد الغفار، أن التنسيق مع قطاع التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي أمر في غاية الأهمية حتى يكون هناك استعداد للطالب في المرحلة الثانوية أن يدرس المواد التي سيتم اختباره فيها قبل دخوله الجامعة.

وأردف:" كما يجب أن يقوم بالعديد من التجارب غير الملزمة بالدرجات، وأن يكون في المناهج التي يدرسها ما يُتيح قياس القدرات الخاصة بالطالب، بعيدًا عن قياس قدرات الحفظ والتلقين فقط كما هو متبع حالياً".​

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مصراوي Masrawy

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