اليوم- علي الهلباوي في دار الأوبرا.. ومسرحية "عن العشاق" بالأمير طاز

كتبت - نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، اليوم الجمعة، ضمن احتفالات ليالي رمضان، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلًا فنيًا لعلي الهلباوي على المسرح المكشوف، تبدأ العروض الساعة 9:30 مساءً.

ويعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، مسرحية "عن العشاق" بقصر الأمير طاز، إضافة إلى عرض الأرجوز وخيال الظل ببيت السحيمي، وعرض لفرقة الصامتين بمركز طلعت حرب الثقافي، إلى جانب استمرار عرض مسرحية "سلم نفسك" وغنا مصر لستوديو مركز الإبداع الفني، بمركز إبداع القاهرة، وعروض الأرجوز وخيال الظل بمركز ابداع الطفل ببيت العيني تبدأ العروض الساعة 9:30 مساءً.

ويستمر عرض "الليلة الكبيرة" بساحة الطفل بمركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات هل هلالك، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح ساحة الهناجر، إضافة إلى فرقة الشيخ عبد البديع شاهين ، تبدأ الفعاليات الساعة 9 مساءً.

وضمن فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية، تقدم فرقة سوريا عروضها الفنية ضمن ليالي المقامات الروحية وفن السماع بشارع المعز.