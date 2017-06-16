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إغلاق مصنع شهير للأسماك المدخنة بالجيزة لوجود مخلفات فئران

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مصراوي Masrawy

إغلاق مصنع شهير للأسماك المدخنة بالجيزة لوجود مخلفات فئران

11:53 ص الجمعة 16 يونيو 2017

إغلاق مصنع شهير للأسماك المدخنة بالجيزة لوجود مخلفات فئران

إغلاق مصنع شهير للأسماك المدخنة

كتبت- ندى الخولي:
أصدر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، قراراً بإيقاف تشغيل صالة النشر ودخول الأفران وصالة الفاكيوم ومخزن الكراتين بمصنع شهير لتصنيع الأسماك المدخنة بطريق بشتيل البراجيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وقال الدالي، في بيان اليوم الجمعة، إنّ اللجنة المركزية بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة أكدت وجود مخلفات فئران بما يخالف الاشتراطات الصحية.

وأكد أنه تم تكليف مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بتكثيف الحملات على مصانع تصنيع وتعبئة الأسماك العادية والمملحة وخاصة قبل إجازة عيد الفطر، نظراً لتوافد العديد من المواطنين على الشراء بتلك الفترة.

كما قرر المحافظ غلق محل فسخاني بشارع السودان بحي العجوزة وذلك لعدم الاهتمام والعناية بنظافة المنشأة وانتشار الحشرات بها، كما تم تكليف الوحدة المحلية المختصة بقطع المرافق عن المنشأة المخالفة.

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