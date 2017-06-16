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3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الري المطور

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3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الري المطور 3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الري المطور

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قال المهندس مدحت محمد أبو النجا، رئيس قطاع تطويرالري بوزارة الموارد المائية، إن القطاع قطع شوطًا لايستهان به في مجال تطبيق نظام الرى المطور على نطاق كبير، من خلال تنفيذ عدة مشروعات متتالية بأنحاء الجمهورية.

وأضاف «أبو النجا» فى تصريحات له اليوم الجمعة، أن قطاع تطوير الرى أكمل حتى الآن تطوير زمام قدره 605 ألف فدان بمختلف أنحاء الجمهورية، كما قام بتشكيل عدد 2133 رابطة ترع فرعية، و8884 رابطة لمستخدمى المياه على المساقي، بإجمالى استثمارات تفوق ثلاثة مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على مياه الري وشبكة الترع والمجاري المائية وتقليل الفواقد ورفع كفاءة استخدام المياه على المستوى الحقلي.

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أشار إلى أنه خلال العام المالى الحالى 2016-2017، قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترع بزمام 3604 فدان، وأعمال تطوير مساقى بزمام 8790 فدان، بإجمالى استثمارات قدرها 163 مليون جنيه، بمناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، من خلال العديد من المشروعات، التى تشمل استكمال الأعمال بالمرحلة الثانية لمشروع البوهية بمحافظة الدقهلية، وكذلك مشروع الإدارة المتكاملة بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، إلى جانب بعض الأعمال الممولة من الميزانية الاستثمارية بعدة محافظات، وأعمال الكهرباء بالمرحلة الثانية لمشروع تطوير الرى «IIP2».

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