صور.. أهالي الدقهلية يستغيثون من «تقاطع الموت»: «عاوزين كوبري»

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حالة من الغضب تسيطر على أهالي محافظة الدقهلية؛ بسبب تكرار الحوادث عند "تقاطع الموت" الذي يقع بين طريق المنصورة جمصة السريع والطريق الجديد المؤدي إلى منطقة أبو ماضي، مطالبين المسؤولين بسرعة إنشاء كوبري علوي حفاظا على الأرواح.

يقول علي عبد العزيز، أحد أهالي المنصورة، إن طريق المنصورة جمصة السريع يسجل عشرات الضحايا سنويا منذ إنشائه عام 2005، وخاصة خلال فصل الصيف حيث تزداد كثافة السيارات المتجهة من وإلى مدينة جمصة، والمتجهة إلى منطقة أبوماضي في موسم حصاد البنجر.

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ويضيف محمد عزب، أن هذا الطريق يتم استخدمه منذ 10 أعوام دون استلامه رسميا من محافظة الدقهلية؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفات، مشيرا إلى أنهم طالبوا مرارا وتكرارا المحافظ السابق حسام الدين إمام بإنشاء كوبري علوي لكن دون جدوى.

مصدر مسئول بمجلس مدينة بلقاس أوضح أن قرار إنشاء كوبري علوي في المنطقة يتجاوز اختصاصات المجلس، مشيرا إلى أن المجلس رفع توصية إلى المحافظة التي لم تتخذ أية إجراءات حتى الآن، مشددا على صعوبة إنشاء كوبري علوي حاليا، وذلك لحين انتهاء المشكلات القانونية القائمة.