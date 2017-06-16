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مقتل 3 تكفيريين في ملاحقات أمنية بسيناء

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مقتل 3 تكفيريين في ملاحقات أمنية بسيناء مقتل 3 تكفيريين في ملاحقات أمنية بسيناء

التحرير

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قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، للقوات المسلحة، إن قوات إنفاذ القانون بسيناء واصلت ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية.

وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى، اليوم، الجمعة، أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء، واصلت قوات إنفاذ القانون تنفيذ عملياتها فى ملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء والتى أسفرت عن مقتل عدد (3) أفراد تكفيريين شديدى الخطورة والقبض على آخر بأحد البؤر الإرهابية، فضلاً عن تدمير عدد (2) دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه قوات إنفاذ القانون جهودها لتمشيط ومداهمة باقى البؤر الإرهابية لاقتلاع جذور الإرهاب بسيناء.

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التحرير

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