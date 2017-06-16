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محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي أجا وميت سلسيل

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محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي أجا وميت سلسيل محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي أجا وميت سلسيل

التحرير

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اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، المخطط الاستراتيجي لمدينتي أجا وميت سلسيل كخطوة تمهيدية للمخطط التفصيلي الذي تعده الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المختصة.

وقال "الشعراوي"، في تصريحات صحفية، إن المخطط يُساهم في إنهاء جميع مشكلات التنمية العمرانية والسكانية والاجتماعية، وتوفير بيئة آمنة وصحية لأهالي هذه المدن، ويتيح لهم الفرصة في الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء جميع أنواع المباني وفقا للحيز العمراني.

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حضر اعتماد المخططات السكرتير العام اللواء فايز شلتوت، والسكرتير المساعد المهندس مختار الخولي، والمهندسة نسيمة حسن، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

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التحرير

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