"الأعلى للإعلام": لم نُخطر بعودة المواقع المحجوبة للعمل

كتبت - هاجر حسني:

بعد ساعات قليلة من عودتها للعمل، قال نشطاء وصحفيون إنهم وجدوا صعوبة في الوصول إلى المواقع المحجوبة صباح اليوم الجمعة.

وعادت معظم المواقع التي تعرضت للحجب مطلع الشهر الجاري للعمل من بينها "البورصة، ديلي نيوز، مصر العربية، مدى مصر، البداية"، قبل أن تتعرض للحجب مرة أخرى، ويصعب الوصول إليها.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إنه لم يُخطر بعودة المواقع للعمل أو حجبها مرة أخرى، مضيفًا "ليس لي علم بأي شئ، وإذا حدث ذلك لابد من إخطاري".

وأرجع حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ما حدث لاحتمالية وجود خطأ فني تسبب في إعادة المواقع لساعات ثم حجبها مرة أخرى.

وقال لمصراوي إن النقابة لم تخطر بأي قرار عن رفع الحجب عن هذه المواقع، مشيًرا إلى أن المشاورات الأخيرة مع الجهات المسؤولة تُشير لوجود انفراجة واحتمالية عودة بعض هذه المواقع بقرار رسمي.

وقال عبد الفتاح الجبالي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، عقب اجتماع المجلس، أمس الأربعاء، إن هناك تواصل مع موقعين من المواقع المحجوبة حيث أبدا استعدادهما للالتزام بالمعايير المهنية والإعلامية وبناءً عليه تُدرس عودتهما مرة أخرى، رافضًا ذكر اسم الموقعين.

وكانت جهات رسمية حجبت أكثر من 50 موقعا إليكترونيا مطلع الشهر الجاري، وكان من بينها مواقع إخوانية ووكالة الأنباء القطرية وموقع قناة الجزيرة، وعدد من المواقع المصرية.​