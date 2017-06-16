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المتحدث العسكري: مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة في سيناء

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المتحدث العسكري: مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة في سيناء المتحدث العسكري: مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة في سيناء

مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة في سيناء

11:56 ص الجمعة 16 يونيو 2017

كتب - مصطفى المنشاوي:
أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة، والقبض على آخر بإحدى البؤر الارهابية، خلال مواصلة قوات إنفاذ القانون تنفيذ عملياتها في ملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء.

وأوضح المتحدث العسكرى -في بيان اليوم الجمعة- أن العمليات أسفرت عن تدمير دراجتين ناريتين تستخدمهما العناصر التكفيرية، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بسيناء.

وأشار إلى أن قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها لتمشيط ومداهمة باقي البؤر الإرهابية لإقتلاع جذور الإرهاب.


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مصراوي Masrawy

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