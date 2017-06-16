سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى وكثافات متحركة بالجامعة والهرم

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى من اليوم لتنظيم حركة المرور.

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة إن محاور وميادين العاصمة ظهرت بها سيولة مرورية على كافة الطرق، منها كوبري أكتوبر القادم من الجيزة وصولا إلى القاهرة، ومن التحرير إلى مدينة نصر، والعكس، وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السيارات بمناطق وسط البلد و15 مايو والجلاء وميدان التحرير وروكسي ومدينة نصر ومحور التسعين وكوبري الحرافيين وكوبري عباس.

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وقال المقدم عماد حمّاد، مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرورالقاهرة لم ترصد أي حوادث مرورية أو أعطال سيارات.​