أخبار عاجلة

مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال -
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم -
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة -
مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي -
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ -
ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!! -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الجمعة 16-6-2017 -
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان -
بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى وكثافات متحركة بالجامعة والهرم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى وكثافات متحركة بالجامعة والهرم

11:58 ص الجمعة 16 يونيو 2017

سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى وكثافات متحركة بالجامعة والهرم

سيولة مرورية بالقاهرة الكبرى

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى من اليوم لتنظيم حركة المرور.

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة إن محاور وميادين العاصمة ظهرت بها سيولة مرورية على كافة الطرق، منها كوبري أكتوبر القادم من الجيزة وصولا إلى القاهرة، ومن التحرير إلى مدينة نصر، والعكس، وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السيارات بمناطق وسط البلد و15 مايو والجلاء وميدان التحرير وروكسي ومدينة نصر ومحور التسعين وكوبري الحرافيين وكوبري عباس.

وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وقال المقدم عماد حمّاد، مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرورالقاهرة لم ترصد أي مرورية أو أعطال سيارات.​

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حركة المرور.. تكدسات في شارع الجامعة والهرم وكوبري أكتوبر

    حركة المرور.. تكدسات في شارع الجامعة والهرم وكوبري أكتوبر

    أخبار
  • مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة

    مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة

    أخبار
  • إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أمام الكلية الحربية(صور)

    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أمام الكلية الحربية(صور)

    أخبار
  • المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم

    المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سينمائيون في بيان رسمي:

    سينمائيون في بيان رسمي: "تيران وصنافير" مصريةفنون

  • "الدستورية": نترفع عن الزج باسم المحكمة في أي نزاع سياسيأخبار

  • بسمة وهبة تلتزم الصمت بعد سؤال لتامر عبد المنعم

    بسمة وهبة تلتزم الصمت بعد سؤال لتامر عبد المنعمأخبار

  • رامز جلال يلبي نداء الطفلة

    رامز جلال يلبي نداء الطفلة "فريدة"فنون

  • تعرف على الساعة الذهبية لحرق الدهون في شهر رمضان

    تعرف على الساعة الذهبية لحرق في شهر رمضانفنون

  • كواليس إفطار الرئيس مع أفراد كمين التسعين: مفاجأة وسيلفي (صور)

    كواليس إفطار الرئيس مع أفراد كمين التسعين: مفاجأة وسيلفي (صور)أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في حوادث سير بـ 3 محافظات

الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في حوادث سير بـ 3 محافظات

الصحة: إصابة 47 مواطنًا في 3 حوادث سير

الصحة: إصابة 47 مواطنًا في 3 حوادث سير

أسباب تأخر الأزهر عن إدانة حوادث طهران الإرهابية .. السعودية كلمة السر

أسباب تأخر الأزهر عن إدانة حوادث طهران الإرهابية .. السعودية كلمة السر

الدفاع المدني السعودي: لم يتم تسجيل حوادث بين المعتمرين في شهر رمضان

الدفاع المدني السعودي: لم يتم تسجيل حوادث بين المعتمرين في شهر رمضان