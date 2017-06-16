كواليس حفل زفاف ميسي.. وهدايا العروسين «تبرعات»

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كتب - محمد الشاملي

14 يوما تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن حفل زفاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أنتونيلا روكوز، والمقرر إقامته بمسقط رأسه في مدينة روزاريو بعد أسبوع من بلوغه الـ30 عاما.

ويرتبط النجم الأرجنتيني بمدينة روزاريو، حيث اكتشف فيها حبه لكرة القدم، وتعرف على شريكة حياته عام 1996، كما تم تعميد طفليهما، تياجو وماتيو، في المدينة رغم أنهما ولدا في برشلونة.

وتم إسناد مهمة الإشراف على هذا الحدث إلى باربرا ديتس، وهي سيدة مقربة جدًا من الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، بحسب ما تداولته صحف محلية.

وأشارت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، إلى أنه سيكون لمعظم الضيوف حرس خاص بهم طوال مدة الحفل، بالإضافة إلى تحديد وسائل الإعلام التي ستغطي الحفل.

وأضافت الصحيفة، أن الحفل سيقام بحضور عدد كبير من نجوم برشلونة والجهاز الفني ومسؤولي النادي، وزملاء ميسي بمنتخب التانجو.

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ولفتت بأن الفستان الخاص بزوجة ليونيل ميسي - الذي صممته الإسبانية، روزا كلارا - وصل مدينة روزاريو قادما من برشلونة، ولم يتحدد بعد المصمم الخاص ببدلة النجم الأرجنتيني، كما سيتم وضع 20 من مصففي الشعر رهن إشارة الضيوف.

صحيفة "لا كابيتال" أكدت حضور 250 خصا أبرزهم لويس سواريز، ونيمار، وفابريجاس، وتشافي هيرنانديز، وسيرجيو أغويرو الذي سيحضر رفقة زوجته المطربة كارينا، فيما توقعت بعض التقارير الإعلامية حضور 600 شخص لحفل الزفاف.

وعن هدايا الزفاف، تمنى العروسان أن تكون تبرعات لمؤسسة ليونيل ميسي لمساعدة الأطفال المحتاجين.

في سياق متصل، انتشرت بعض الشائعات حول عدم حضور شاكيرا الحفل؛ بسبب خلاف شخصي مع صديقة ميسي، لكن المطربة الكولومبية علقت في تصريحات لبرنامج "تيلينوتشي" الأرجنتيني قائلة: "إذا كان باستطاعتي حضور حفل الزفاف سأحضر".

وأوضحت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية - في تقرير لها - أن بعض المدعوين سيغادرون مدينة روزاريو نفس الليلة، حيث سيتحرك جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته المطربة الكولومبية شاكيرا بطائرة هليكوبتر إلى العاصمة بوينس آيرس فور انتهاء الحفل.