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«أبيدال»: «مبابي» لا يستحق الأموال المعروضة عليه

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«أبيدال»: «مبابي» لا يستحق الأموال المعروضة عليه «أبيدال»: «مبابي» لا يستحق الأموال المعروضة عليه

التحرير

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أكد اللاعب الفرنسي السابق إيريك أبيدال أن مواطنه كيليان مبابي لا يستحق أن يبلغ ثمنه 120 مليون إسترليني مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن لاعب بروسيا دورتموند الحالي عثمان ديمبلي يناسب برشلونة كثيرًا وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

ويعد مبابي من أبرز الأسماء التي تسعى كبرى الأندية الأوروبية للتعاقد معه في الميركاتو الحالي، حيث تلهث وراءه أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول.

ويبدو أن موناكو لن يفرط في خدمات مهاجمه الشاب البالغ من العمر 18 عامًا بأقل من 120 مليون إسترليني، وذلك بعدما سجل مبابي 26 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي مساعدا فريق الإمارة على التتويج بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أبيدال أن مبابي لاعب جيد للغاية ولكنه لا يستحق أن تصل قيمته إلى مليون إسترليني، مشيرا إلى ضرورة استمراره في صفوف موناكو لمواصلة اللعب بصورة أساسية ليضمن مكانه مع الفرنسي المشارك في المونديال.

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وأضاف مبابي أن أول لاعب دفع فيه 100 مليون هو بوجبا، لذا من الممكن أن يُدفع 200 مليون إسترليني في لاعب يتمتع بموهبة أكبر، وهي أرقام لا تعكس القيمة الحقيقية للاعبين.

وتطرق أبيدال للحديث عن عثمان ديبملي لاعب بروسيا دورتموند الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي سجل 6 أهداف في 32 مباراة خاضها الموسم الماضي في الدوري الألماني.

وأشار أبيدال إلى الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها ديمبلي، مؤكدًا على أن يستطيع اللعب في أي نادي معربًا عن أمله في أن ينتقل لصفوف برشلونة.

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التحرير

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