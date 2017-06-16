«كوبر» يوضح لاتحاد الكرة أسباب الخسارة أمام تونس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قدم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تقريره لاتحاد الكرة عن أسباب الخسارة أمام تونس، في المباراة التي جمعتهم ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وكان المنتخب الوطني قد سقط أمام تونس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار مباريات تصفيات أمم إفريقيا والتي تستضيفها الكاميرون 2019.

شاهد أيضا

وبرر جهاز المنتخب الخسارة من تونس بثلاثة أسباب، الاول هو ابتعاد اللاعبين المحليين عن مستواهم وكذلك إنشغال المحترفين بعروض الإحتراف، والثاني صيام 16 ساعة كل يوم بسبب شهر رمضان، والثالث هو الثقة الزائدة عن الحد للاعبين بعد بطولة أمم إفريقيا الجابون.