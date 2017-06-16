أخبار عاجلة

مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال -
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم -
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة -
مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي -
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ -
ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!! -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الجمعة 16-6-2017 -
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان -
بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كوبر» يوضح لاتحاد الكرة أسباب الخسارة أمام تونس

Google+ Print
«كوبر» يوضح لاتحاد الكرة أسباب الخسارة أمام تونس «كوبر» يوضح لاتحاد الكرة أسباب الخسارة أمام تونس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدم الجهاز الفني لمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، تقريره لاتحاد الكرة عن أسباب الخسارة أمام تونس، في المباراة التي جمعتهم ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وكان الوطني قد سقط أمام تونس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار مباريات تصفيات أمم إفريقيا والتي تستضيفها الكاميرون 2019.

شاهد أيضا

وبرر جهاز المنتخب الخسارة من تونس بثلاثة أسباب، الاول هو ابتعاد اللاعبين المحليين عن مستواهم وكذلك إنشغال المحترفين بعروض الإحتراف، والثاني صيام 16 ساعة كل يوم بسبب شهر رمضان، والثالث هو الثقة الزائدة عن الحد للاعبين بعد بطولة أمم إفريقيا الجابون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

ماجد طوبيا: عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها

ماجد طوبيا: عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها

لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات كأس مصر

لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات كأس مصر

الجبلاية تطالب الأمن بـ30 ألف مشجع لمباراة مصر وأوغندا

الجبلاية تطالب الأمن بـ30 ألف مشجع لمباراة مصر وأوغندا