بمشاركة «عاشور».. مران لمستبعدي الأهلي أمام سموحة

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يؤدي اللاعبون الغائبون عن قائمة الأهلي في مباراة سموحة بالجولة الـ31 من مسابقة الدوري مرانًا في الساعة الخامسة من عصر اليوم، الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد قرر منح راحة لبعض لاعبي الأهلي بعد أن حسم الفريق لقب الدوري رسميًا للمرة الـ39 في تاريخه.

فيما أكد خالد محمود طبيب الفريق، إن حسام عاشور لاعب خط الوسط، سيشارك في مران المستبعدين من مباراة سموحة بصورة طبيعية، والذي سيشهده ملعب مختار التتش.

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ويعاني عاشور من كدمة خفيفة في الضلوع، لذلك فضل حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، استبعاده من المشاركة في مباراة سموحة ومنحه راحة للتعافي من الكدمة.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.