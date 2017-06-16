أخبار عاجلة

مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال -
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم -
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة -
مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي -
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ -
ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!! -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الجمعة 16-6-2017 -
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان -
بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بمشاركة «عاشور».. مران لمستبعدي الأهلي أمام سموحة

Google+ Print
بمشاركة «عاشور».. مران لمستبعدي الأهلي أمام سموحة بمشاركة «عاشور».. مران لمستبعدي الأهلي أمام سموحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يؤدي اللاعبون الغائبون عن قائمة الأهلي في مباراة سموحة بالجولة الـ31 من مسابقة الدوري مرانًا في الساعة الخامسة من عصر اليوم، الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قد قرر منح راحة لبعض لاعبي الأهلي بعد أن حسم الفريق لقب الدوري رسميًا للمرة الـ39 في تاريخه.

فيما أكد خالد محمود طبيب الفريق، إن حسام عاشور لاعب خط الوسط، سيشارك في مران المستبعدين من مباراة سموحة بصورة طبيعية، والذي سيشهده ملعب مختار التتش.

شاهد أيضا

ويعاني عاشور من كدمة خفيفة في الضلوع، لذلك فضل حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، استبعاده من المشاركة في مباراة سموحة ومنحه راحة للتعافي من الكدمة.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان

محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب

متى يفطر المسافر في الطائرة؟.. الإفتاء تجيب

أخطاء ساذجة وتسريب النهاية.. 5 أزمات واجهت مسلسل «طاقة نور»

أخطاء ساذجة وتسريب النهاية.. 5 أزمات واجهت مسلسل «طاقة نور»