سموحة يستضيف الأهلي.. والمقاصة يسعى لتعزيز الوصافة عبر الإنتاج

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تستضيف الملاعب المصرية اليوم الجمعة، منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي تنذر بمواجهات من العيار الثقيل، حين يلعب سموحة مع الأهلي، ويستضيف مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربي.



في المباراة الأولى يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على سموحة على أرض ستاد برج العرب، في العاشرة مساءًا، حيث يأمل سموحة في حصد ثلاث نقاط هامة أمام حامل اللقب والذي حسم اللقب قبل نهاية الدوري بأربعة جولات.

واستطاع الأهلي حسم الدوري مبكرا حينما تصدر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة حاليا، وبفارق 12 نقطة عن وصيفه المقاصة، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

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وسيتجه حسام البدري المدير الفني للشياطين، إلى إراحة لاعبيه الأساسيين في هذه المباراة استعدادا للقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس 22 يونيو، حيث من المتوقع أن يلعب اليوم بمجموعة من اللاعبين الإحتياطيين.

وعلى الجانب الآخر يستضيف مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربي على أرض ستاد الفيوم، في العاشرة مساءًا، حيث يأمل المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة في الإنفراد بمركز الوصافة والإبتعاد عن أقرب منافسيه، الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث عشر في ترتيب الجدول برصيد 32 نقطة.