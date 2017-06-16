أخبار عاجلة

مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال -
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم -
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة -
مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي -
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ -
ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!! -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الجمعة 16-6-2017 -
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان -
بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سموحة يستضيف الأهلي.. والمقاصة يسعى لتعزيز الوصافة عبر الإنتاج

Google+ Print
سموحة يستضيف الأهلي.. والمقاصة يسعى لتعزيز الوصافة عبر الإنتاج سموحة يستضيف الأهلي.. والمقاصة يسعى لتعزيز الوصافة عبر الإنتاج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تستضيف الملاعب المصرية اليوم الجمعة، منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والتي تنذر بمواجهات من العيار الثقيل، حين يلعب سموحة مع الأهلي، ويستضيف المقاصة نظيره الإنتاج الحربي.
 
في المباراة الأولى يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على سموحة على أرض برج العرب، في العاشرة مساءًا، حيث يأمل سموحة في حصد ثلاث نقاط هامة أمام حامل اللقب والذي حسم اللقب قبل نهاية الدوري بأربعة جولات.

واستطاع الأهلي حسم الدوري مبكرا حينما تصدر جدول الترتيب برصيد 76 نقطة حاليا، وبفارق 12 نقطة عن وصيفه المقاصة، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

شاهد أيضا

وسيتجه حسام البدري المدير الفني للشياطين، إلى إراحة لاعبيه الأساسيين في هذه المباراة استعدادا للقاء الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس 22 يونيو، حيث من المتوقع أن يلعب اليوم بمجموعة من اللاعبين الإحتياطيين.

وعلى الجانب الآخر يستضيف مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربي على أرض ستاد الفيوم، في العاشرة مساءًا، حيث يأمل المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة في الإنفراد بمركز الوصافة والإبتعاد عن أقرب منافسيه، صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث عشر في ترتيب الجدول برصيد 32 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يوقع عقوبة على «باولو»

الزمالك يوقع عقوبة على «باولو»

رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

رئيس "أفريقية النواب": أرفض دعوات التظاهر.. ومصر لا تحتمل الانقسام

ماجد طوبيا: عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها

ماجد طوبيا: عودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى سابق عهدها

لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات كأس مصر

لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات كأس مصر