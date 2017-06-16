أخبار عاجلة

مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال -
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم -
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة -
مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي -
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ -
ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!! -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الجمعة 16-6-2017 -
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان -
بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وصول سفينة على متنها 795 رأس ماشية من السودان لميناء سفاجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول سفينة على متنها 795 رأس ماشية من السودان لميناء سفاجا

11:50 ص الجمعة 16 يونيو 2017

وصول سفينة على متنها 795 رأس ماشية من السودان لميناء سفاجا

ميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات في السويس السفينتين أرزو جاز وجاز إيجين وعلى متنهما 11 ألف و 500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودي.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ، في بيان صحفي له اليوم الجمعة.

وأضاف ملاك أن ميناء سفاجا استقبل سفينة شحن الماشية، "البركة 8 " وعلى متنها 795 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان.

وقال ملاك يوسف إن شحنة العجول مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية، وتتولى لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطري بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطري الغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفحص للشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح وخلوها من الامراض قبل الافراج عنها وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وفى السياق شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة مواني البحر الأحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من اجراءات قبل السماح بالأفراج عن الشحنة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موانئ البحر الأحمر: منع السفن القطرية لن يؤثر على دخل الهيئة

    موانئ البحر الأحمر: منع السفن القطرية لن يؤثر على دخل الهيئة

    أخبار
  • وصول 668 راكبًا لميناء سفاجا ومغادرة 313 إلى دول الخليج

    وصول 668 راكبًا لميناء سفاجا ومغادرة 313 إلى دول الخليج

    أخبار
  • وصول 1471 راكبًا لميناء سفاجا

    وصول 1471 راكبًا لميناء سفاجا

    أخبار
  • وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

    وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رامز ينشر فيديو لم يذاع من قبل لكواليس

    رامز ينشر لم يذاع من قبل لكواليس "رامز تحت الأرض" - فيديوفنون

  • نقاد عن إعلان محمد رمضان:

    نقاد عن إعلان محمد رمضان: "ضرب عصفورين بحجر"فنون

  • قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير

    قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافيرأخبار

  • أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية

    أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار

  • كواليس إفطار الرئيس مع أفراد كمين التسعين: مفاجأة وسيلفي (صور)

    كواليس إفطار الرئيس مع أفراد كمين التسعين: مفاجأة وسيلفي (صور)أخبار

  • كوليبالي يستفز جمهور الأهلي مجددا ..

    كوليبالي يستفز جمهور الأهلي مجددا .. "صورة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي"

بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي"

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

سؤال لطلاب علمي رياضة في الثانوية: "مين للي اخترع الصفر"

سؤال لطلاب علمي رياضة في الثانوية: "مين للي اخترع الصفر"

فيديو يعرض معاناة مهاجرين محتجزين يتعرضون للتعذيب في ليبيا

فيديو يعرض معاناة مهاجرين محتجزين يتعرضون للتعذيب في ليبيا