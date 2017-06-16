وصول سفينة على متنها 795 رأس ماشية من السودان لميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات في السويس السفينتين أرزو جاز وجاز إيجين وعلى متنهما 11 ألف و 500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودي.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ، في بيان صحفي له اليوم الجمعة.

وأضاف ملاك أن ميناء سفاجا استقبل سفينة شحن الماشية، "البركة 8 " وعلى متنها 795 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان.

وقال ملاك يوسف إن شحنة العجول مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية، وتتولى لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطري بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطري الغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفحص للشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح وخلوها من الامراض قبل الافراج عنها وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وفى السياق شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة مواني البحر الأحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من اجراءات قبل السماح بالأفراج عن الشحنة.