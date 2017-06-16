أخبار عاجلة

مقتل واصابة 15 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال -
بالصور.. ضبط رؤوس ماشية "نافقة" قبل بيعها للمواطنين في الفيوم -
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي" -
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة -
مباحث القاهرة تفك لغز سرقة مجوهرات زوجة دبلوماسي سعودي -
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة وتدافع عن برنامج الصواريخ -
ترامب يشكو فى تغريدة على تويتر من"الاضطهاد السياسي"!! -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الجمعة 16-6-2017 -
محافظ بورسعيد: 44 مليون جنيه لدعم مستشفى السرطان -
بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

لهذا السبب لا تضع عنوانك على حقيبة السفر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لهذا السبب لا تضع عنوانك على حقيبة السفر

11:33 ص الجمعة 16 يونيو 2017

لهذا السبب لا تضع عنوانك على حقيبة السفر

حقائب سفر

 كتب- علي أحمد:

يعتاد البعض كتابة بيانات خاصة بهم على حقائب السفر، وذلك لضمان العثور عليها حال فقدها في المطار أو خارجه، إلا أن هذا الأمر قد يسبب كارثة يغفل عنها كثيرون.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الطيار جوناثان بريز قوله إن وضع بطاقات تحمل عنوان المنزل على الحقائب أو داخلها أمر غير محبذ ويمكن أن يتسبب بكارثة لصاحب الحقائب.

وشارك بريز في تحذيره ريتشارد كلايف والذي يسافر بشكل مستمر حيث قال إن وضع العنوان على حقيبة السفر أمر خطير للغاية كون ذلك يمثل فرصة ذهبية للصوص لسرقة المنزل بعد تأكدهم من عدم وجود أشخاص به.

ولضمان عودة الحقائب للمسافرين حال ضياعها اقترح "كلايف" كتابة عنوان العمل ورقم هاتف محمول على بطاقة ووضعها داخل الحقيبة أو عليها.

كما اقترح كلايف التقاط صور للأمتعة وحفظها في ملف خاص يحتوي على رقم الهاتف ووجهة السفر والاحتفاظ بالملف داخل الهاتف أو "اللاب توب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مفاجآت تسويقية" لمن سيزور دبي هذا الصيف

    هو وهي
  • بلدة فرنسية ...ممنوع فيها الموت في المنازل لهذا السبب

    بلدة فرنسية ...ممنوع فيها الموت في المنازل لهذا السبب

    هو وهي
  • حقيقة تسهيل كندا إجراءات الهجرة للمصريين

    حقيقة تسهيل كندا إجراءات الهجرة للمصريين

    هو وهي
  • لماذا يشرب المسافرون على متن الطائرات عصير الطماطم؟

    لماذا يشرب المسافرون على متن الطائرات عصير الطماطم؟

    هو وهي

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بلومبرج: قائمة مطالب سعودية إماراتية من قطر لإنهاء حصارها قريبًا

    بلومبرج: قائمة مطالب سعودية إماراتية من قطر لإنهاء حصارها قريبًاأخبار

  • تعرف على الساعة الذهبية لحرق الدهون في شهر رمضان

    تعرف على الساعة الذهبية لحرق في شهر رمضانفنون

  • إنفوجرافيك| رسوم تراخيص السيارات الجديدة والمستعملة طبقا للقانون الجديد

    إنفوجرافيك| رسوم تراخيص السيارات الجديدة والمستعملة طبقا للقانون الجديدسيارات

  • هشام ماجد يكشف حقيقة خلافه مع شيكو وأحمد فهمي عقب انفصالهم- فيديو

    هشام ماجد يكشف حقيقة خلافه مع شيكو وأحمد فهمي عقب انفصالهم- فيديوفنون

  • كواليس إفطار الرئيس مع أفراد كمين التسعين: مفاجأة وسيلفي (صور)

    كواليس إفطار الرئيس مع أفراد كمين التسعين: مفاجأة وسيلفي (صور)أخبار

  • "الدستورية": نترفع عن الزج باسم المحكمة في أي نزاع سياسيأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي"

بالفيديو والصور.."فرشة عم حسين".. ربع قرن من الخبرة في إنتاج "الكنافة اليدوي"

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

بالفيديو ..«البنك المركزي» يطلق خدمة تحويل الأموال مع شركات المحمول

فيديو يعرض معاناة مهاجرين محتجزين يتعرضون للتعذيب في ليبيا

فيديو يعرض معاناة مهاجرين محتجزين يتعرضون للتعذيب في ليبيا

بالفيديو.. خالد الغندور: لهذا السبب فضل «كاسونجو» الزمالك على الأهلي

بالفيديو.. خالد الغندور: لهذا السبب فضل «كاسونجو» الزمالك على الأهلي