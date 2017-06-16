لهذا السبب لا تضع عنوانك على حقيبة السفر

كتب- علي أحمد:

يعتاد البعض كتابة بيانات خاصة بهم على حقائب السفر، وذلك لضمان العثور عليها حال فقدها في المطار أو خارجه، إلا أن هذا الأمر قد يسبب كارثة يغفل عنها كثيرون.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الطيار جوناثان بريز قوله إن وضع بطاقات تحمل عنوان المنزل على الحقائب أو داخلها أمر غير محبذ ويمكن أن يتسبب بكارثة لصاحب الحقائب.

وشارك بريز في تحذيره ريتشارد كلايف والذي يسافر بشكل مستمر حيث قال إن وضع العنوان على حقيبة السفر أمر خطير للغاية كون ذلك يمثل فرصة ذهبية للصوص لسرقة المنزل بعد تأكدهم من عدم وجود أشخاص به.

ولضمان عودة الحقائب للمسافرين حال ضياعها اقترح "كلايف" كتابة عنوان العمل ورقم هاتف محمول على بطاقة ووضعها داخل الحقيبة أو عليها.

كما اقترح كلايف التقاط صور للأمتعة وحفظها في ملف خاص يحتوي على رقم الهاتف ووجهة السفر والاحتفاظ بالملف داخل الهاتف أو "اللاب توب".