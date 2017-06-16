محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتي "أجا وميت سلسيل"

الدقهلية - رامي القناوي:

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، المخطط الاستراتيجي لمدينتى أجا وميت سلسيل.

حضر اعتماد المخططات اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام، المساعد والمهندسة نسيمة حسن، مديرعام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إن المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينه أجا وميت سلسيل خطوة تمهيدية للمخطط التفصيلي، والذى يجرى إعداده من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظه بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحليه وكافة الأجهزة المختصة.

وأوضح الشعراوي، أن المخطط يساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية والاجتماعية وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين بهذه المدن ويتيح الفرصة للمواطنين الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء كافة أنواع المبانى وفقا للحيز العمراني.